Exclusivo: se conoció la verdadera identidad de 'Nahuelito'

A un día de haberse entregado ante la Justicia, se conoció la verdadera identidad de 'Nahuelito', el principal acusado por la muerte de Matías Emiliano 'Pochi' Maurín Vargas. El abogado del sospechoso, Jorge Olivera Legleu, aclaró en Canal 13 que el apellido de su cliente es Guardia Sosa, debido a que solo había trascendido el segundo, que es de su madre (Sosa).

Asimismo, el letrado sostuvo que 'Nahuelito' se presentó espontáneamente ante la Justicia porque quiere que se aclare la situación y manifestó que no estuvo en el momento del hecho. 'Dice que no tiene nada que ocultar, el episodio fue en su domicilio pero en ese momento él no estaba', expresó. Mañana jueves a las 15:30 será la audiencia de formalización.

'El Ministerio Público Fiscal tendrá la posibilidad de pedir la prisión preventiva, por el momento está alojado en sede policial. Cada parte hace su legajo en el Sistema Acusatorio y se presentan las pruebas en el momento oportuno. Seguramente la familia hará la denuncia por daños a la casa pero es un hecho distinto a lo que se está investigando', añadió.

En cuanto a los posibles antecedentes de Nahuel Guardia Sosa, su defensor expresó tener dudas porque su cliente le manifestó no saber si fue condenado en un caso anterior, el cual se desconoce. 'Mañana en la audiencia el fiscal leerá la planilla prontuarial y sabré si tiene condena o no porque la anterior defensa al parecer no se lo explicó bien', se explayó.

Por último, el abogado consideró que el sospechoso se encuentra tranquilo por su situación 'porque sabe que no ha hecho nada' pero tiene el temor de que le pase algo a la familia. 'La mamá tuvo que ser trasladada a otro domicilio junto a sus hermanos. Se encuentran con custodia policial por decisión de la Justicia, nosotros no hemos hecho ningún pedido', concluyó.