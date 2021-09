'Vas a ser mía nada más': sanjuanino perverso abusó a su hijastra

En las últimas horas, un hombre de Capital fue encontrado culpable de abusar sexualmente de su hijastra, con quien convivía, desde los 13 años. Por el caso, fue condenado a 13 años prisión efectiva. Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que, el caso salió a la luz el pasado 5 de agosto, cuando se recepcionó un llamado en la sede de la UFI ANIVI en el que una amiga de la madre de la víctima denunciaba el caso.

En ese momento, la madre de la menor vivía con su pareja, su hijo de 6 años y su hija de 15, víctima de las violaciones, en un precario leteo ubicado en Capital. Allí, el padrastro (del cual no se revela la identidad para cuidar la de la menor), tuvo relaciones sexuales en reiteradas oportunidades con su hijastra desde que ella tenía 13 años. Estos actos se producían en una pieza precaria y en el fondo de la casa, cerca del baño.

Mientras, el abusador le pedía a la niña que no dijera nada porque, según contó la menor: 'No quería que la gente le diga abusador o cochino' y, a la vez, la amenazaba con correrla de la casa. Sumado a eso, en una oportunidad el imputado, le dijo a la menor que a los 21 años la iba a dejar embarazada y que se había enamorado de ella. Y le aseguraba: 'Vos no vas a ser de nadie, vas a ser mía nada más'.

Además, el hombre tenía relaciones sexuales con la madre de la menor estando ella presente en la habitación. Como consecuencia, el imputado fue condenado a 13 años prisión de ejecución efectiva por abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravado por la convivencia preexistente.