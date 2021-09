¿Nahuelito estuvo en la escena del crimen? Los hermanos dieron su versión

'Él es inocente', fue la frase más dicha por fans, amigos y principalmente familiares de Nahuel Guardia Sosa, sospechoso por el crimen de Matías Maurín, durante la audiencia de formalización de este jueves en Tribunales. Sus hermanos dialogaron con Canal 13, quienes pidieron que el joven trapero sea liberado porque 'se lo está acusando de algo que él no hizo'.

'Queremos que se demuestre todo. El abogado ahora nos va a decir bien lo que tienen en contra de él pero Nahuel no estuvo el día que pasó todo este problema. Queremos que salga todo a la luz, él es inocente, queremos la libertad. Lo acusan de algo que no hizo, es injusto, es incapaz de hacer algo así, él es muy buena persona', sostuvo su hermana Brisa.

La joven estuvo en las afueras de Tribunales junto a las fans de Nahu WW, lo cual fue destacado por ella como un gesto de que su hermano es buena persona. 'Todos los chicos lo siguen, él es muy humilde. Las fans han venido a apoyarlo y a pedir por su libertad. Él no estuvo ese día, todo el mundo lo sabe, queremos que eso salga a la luz', se explayó la chica.

Por su parte, Juan, hermano de Nahuel, también expresó su apoyo al joven trapero considerando que es inocente. 'No sé qué causa le quieren mandar pero no es así. Yo lo conozco, soy su hermano y sé lo que es él. Es muy buena persona, no se merece esto, lo han culpado de la nada. Cómo saben ellos que ha sido él, están re locos. Dios lo ve todo', agregó el familiar.

En cuanto a la situación en la que ocurrió el homicidio, el hermano de Nahuel explicó que ese día no estuvo, pero que tiene toda la confianza de que el acusado no tampoco estaba presente en la escena del homicidio de Matías Maurín. 'Unos primos me dijeron que en ese momento estaba en un cumpleaños de 18 cantando', remarcó Juan junto a otros jóvenes.