Emoción: muchos sanjuaninos se anotaron para adoptar a la niña con discapacidad

El pasado 14 de septiembre desde el Primer Juzgado de Familia del Poder Judicial realizaron una convocatoria pública. El objetivo era conseguir una familia adoptiva para una niña de 2 años con discapacidad. Casi dos semanas después, la titular de este ente reveló a Diario 13 que la medida fue un éxito ya que un gran número de personas se anotaron para darle un hogar a la pequeña.

La jueza Marianela López, a cargo del Primer Juzgado de Familia, manifestó que la convocatoria pública dio grandes resultados. En cuestión de días han sido muchas tanto las parejas como las personas solas que han manifestado su deseo de adoptar a esta nena.

"La verdad que ha sido exista la convocatoria que hemos hecho. Muchas personas han consultado y han realizado el proceso de inscripción para adoptarla. Los interesados han sido tanto familias como personas individuales que se anotaron" , explicó la magistrada.

Cabe destacar que luego de concretar la inscripción, todas estas personas serán entrevistadas por profesionales en la materia. Este proceso tomará algunos días. Recién cuando se tenga bien definido el perfil de cada uno se procederá a realizar la selección del candidato más óptimo.

Si bien no hay un tiempo estipulado para este tipo de tareas, López expresó que tratarán de no tardar demasiado. El objetivo es que la persona o la familia que sea seleccionada por las autoridades, sea definida no más allá de la próxima semana. De esta manera, si todo sale bien, en el mes de octubre la pequeña ya tendría un hogar.