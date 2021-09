Cayó la "viuda negra" sanjuanina luego de un millonario robo

De acuerdo a lo que se pudo conocer, en la jornada de ayer en San Juan una mujer de 35 años fue detenida. Ahora es investigada por la justicia por haber perpetuado el robo de $2.200.000 durante nueve meses a su pareja. Este robo se efectuó bajo la modalidad denominada “trabajo de hormiga”. La víctima del robo descubrió el hecho a través del sistema de cámaras de seguridad.

El fiscal Juan Manuel Gálvez dio a conocer que la acusada y el damnificado se conocieron hace nueves meses. Todo transcurrió de la mejor manera hasta que el hombre comenzó a notar un faltante de dinero y de otros objetos de valor en su casa. “Al principio, el denunciante sospechó de cualquier persona menos de su pareja, hasta que a través de un sistema de cámaras de seguridad confirmó que ella era la persona que le robaba”, explicó el fiscal.

Al mismo tiempo dio a conocer que este hombre de 42 años, tenía la suma de $2.200.000 distribuida en cajas guardadas en distintos lugares de su vivienda. El dinero no era suyo, sino que lo tenía guardado porque falleció el socio de su negocio de rubros varios y esperaba dárselo próximamente a su mujer. Si bien no sospecho al comienzo de su pareja, poco a poco empezó a atar cabos. Desde ese momento no la dejó entrar más a su casa. Sin embargo buscó reunir pruebas y colocó un sistema de cámaras de seguridad y luego la invitó a cenar. Al regresar, ella le sirvió un café que terminó desplomando al hombre a los 15 minutos.

La mujer lo arrastró hasta la habitación, lo desvistió y le sacó la billetera, desde donde sacó dinero. En ese momento aprovechó y también se llevó dos tablets y un par de botines. Posterior al hecho, la víctima corroboró mediante las imágenes que ella le había puesto alguna sustancia al café y que le había robado, en una maniobra característica de las denominadas “viudas negras”. Es decir, dormir a la víctima para luego robarle.

El denunciante se sometió a una serie de análisis y los resultados arrojaron que había consumido una sustancia igual a la que después le secuestraron a la detenida. Una vez realizada la denuncia, la mujer fue apresada el lunes y este miércoles tendrá su audiencia de formalización ante el juez por el delito de robo.