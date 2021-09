Un referente de la comunidad Huarpe está preso por abusar sexualmente de dos nenas

Los hechos ocurrieron hace 5 años cuando dos nenas de entre 7 y 8 años de edad cuando ambas iban a jugar con los hijos de Carmona. Ariel Andrés Carmona de 36 años de edad se encuentra detenido desde el pasado viernes, está acusado de presunto abuso sexual gravemente ultrajante. Pese a las acusaciones Carmona negó los hechos y en su defensa dijo que la madre de las denunciantes es una mujer que quería parte de los planes sociales que el manejaba.

Según explicó el fiscal de la UFI ANIVI, Eduardo Gallastegui y su ayudante Rodrigo Cabral la niña reveló ante el sistema Cámara Gesell que hace 5 años, cuando tenía 7 años jugaba en la casa de Carmona este se deshizo de otros dos menores y comenzó con ella un “juego” que consistía en que ella debía darle besos alrededor de la boca, pero el giraba para besarle los labios. También, la menor comentó que una vez se metió bajo las sábanas de una cama, y la obligó a masturbarlo y practicarle sexo oral.

La menor, que hoy en día tiene 12 años, dijo que una práctica similar sucedió una segunda vez en casa de Carmona y que estaba involucrada otra nena de similar edad. Según informó la fiscalía, relató un tercer caso de abuso que tuvo como víctima a la denunciante y a la otra niña con el mismo modus operandi.

En su defensa, Carmona dijo ante el juez Diego Sanz, “no son así los hechos, no es como se dice. No es verdad, esos hechos no existen”.

La fiscalía pidió 3 meses de prisión preventiva para Carmona porque consideró que estando libre podría darse a la fuga o entorpecer la investigación. El defensor de Ariel Carmona, Julián Gil, se opuso a que dejen detenido a su cliente, “hace 30 días que sabía que lo iban a denunciar y no se fugó ni influenció a nadie”. Además, el colegiado añadió, “mi cliente va a colaborar con la Justicia porque nada tiene que ver con los hechos denunciados y es necesario que permanezca en libertad porque puede perder su trabajo".

Finalmente, luego de escuchar ambas partes, el juez determinó 45 días de prisión preventiva para el acusado. Ahora se deberá esperar a las pericias psicológicas y los informes del cuerpo de psicólogos de la UFI ANIVI que serán claves en la investigación.