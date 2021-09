Condenaron a la mujer que quiso hacerle perder un bebé a patadas a su hija

Después de ser separada de su hija, la mujer que golpeó e intentó forzar el aborto de su hija de 15 años tras atarla a una silla, obligarla a beber un “te” para abortar y propinarle patadas en el vientre, fue condenada a dos años de prisión condicional, es decir, no irá a la cárcel, y no podrá acercarse a su hija.

Según revelaron las fuentes judiciales, el hecho ocurrió el pasado 30 de agosto alrededor de las 14 cuando la menor identificada como S.C.N, hija suya y con la que convivía, le confesó a su madre que estaba con algunas semanas de embarazo. Hacía días solamente se había enterado que gestaba algún tiempo de embarazo y, ante la inquietud, se lo confesó a su progenitora.

Sin embargo, la mujer lejos de ser comprensiva, sometió a la menor recriminándole el haber quedado embarazada. Por este motivo, la sentó en una silla, la ató con dos sogas para que no pudiera escapar ni moverse y la instó a obedecerle. Acto seguido, prosiguió a hacer un “te” que la menor describió “con sabor a apio” y la obligó a beberlo pese a la resistencia de la adolescente.

No obstante, esto no fue suficiente para su madre, quien para asegurarse de que el aborto fuera un hecho, le metió tres patadas en el vientre. Tras zafarse de la situación de violencia por parte de su propia madre, fue a realizar la denuncia en su contra. Por ello, al día siguiente de la denuncia, su madre le propinó una bofetada. Este martes, finalmente, la mujer recibió su condena y no podrá ver a su hija, aunque zafó de la cárcel.