La razón por la que no condenaron a la "pirómana" de Capital

Luego de que se conociera el caso de una joven y su amiga que prendieron fuego un contenedor de Capital, comenzaron analizar el caso. En la jornada de hoy comenzaron con el correspondiente juicio, pero pasaron a cuarto intermedio ya que el abogado defensor de la imputada pidió una Junta Médica. De este modo el letrado busca ver si su cliente es inimputable.

De acuerdo a lo que indicó la Fiscal del caso, Virginia Branca, el hecho que fue considerado como "daño de gravedad" contra un bien de uso público, tiene a una mujer de 25 años en la mira, ella fue identificada como Ariana Videla.

Ante tal hecho la profesional de las leyes acotó en el móvil de COMPACTO 13 "el abogado defensor aludió a que necesitaba pasar a Cuarto Intermedio y pidió la Junta médica Interdisciplinaria". Del mismo modo señaló que "esto hace el derecho de defensa por lo que el Ministerio Público no opuso".

Esta junta estará compuesta por un psicólogo y un psiquiatra "a los efectos de determinar el estado de salud mental de la persona que está siendo procesada en esta causa a los efectos de que se determine en cuadra o no en lo imputable" mencionó la Fiscal.

Es que buscan determinar "si en el momento del hecho pudo o no comprender la criminalidad del acto y dirimir sobre sus acciones" aludió la profesional. Esta condición puede variar a la hora de emitir la condena, ya sea si estaba bajo el efecto de alguna droga o de alguna enfermedad mental.

En caso de confirmarse, y que no se pudiera aplicar ningún tipo de pena, "si podría adoptarse algún tipo de medidas seguridad en relación a esta persona según sea el grado de de problema que padeciera" acotó Branca. Esto dependería si se trata de un caso de drogas o si necesitase un tratamiento psicológico psiquiátrico.

En cuanto al tiempo de informe indicó que no hay un plazo determinado, pero si indicó que este procedimiento tarda entre 7 a 10 días. " Mientras tanto no se puede continuar el proceso porque de ello depende si esta persona sea no condenada o en su caso adoptar una un tipo de medida un tipo de institución o centro asistencial, teniendo en cuenta lo que diga el informe" remarcó la Fiscal.

Entre los datos que aportó la profesional, indicó que la joven de apellido Videla habría tenido problemas legales en el 2019. Por lo que no podría beneficiada con una suspensión de juicio a prueba.