Caso Tellechea: uno por uno, como es la situación de los 10 procesados

Este jueves 9 de septiembre, la causa por desaparición forzada del ingeniero Raúl Tellechea tuvo un movimiento histórico. El juez federal, Leopoldo Rago Gallo elevó a juicio el caso. Horas más tarde, el abogado querellante, Conrado Suárez Jofré detalló la situación de los diez procesados por la desaparición y desvió de la investigación de la citada causa.

La querella aclaró que, si bien el delito es uno (Desaparición Forzada), la intensidad de la participación no es la misma de cada uno de los procesados. Así como también no es la misma participación en relación a la conducta. Por un lado, está la privación de la libertad, al que se le agrega el más relevante: el ocultamiento de la suerte corrida por el ingeniero.

Súarez Jofré señaló que tanto el ex jefe de Policía, Miguel Francisco González, como el ex comisario, Mario León, están acusados de haber desviado la investigación. ‘Son conductas incompresibles’, expresó el letrado, que aseguró que los acusados ayudaron a instalar la versión de que se había fugado por defraudar a la mutual.

El abogado querellante destacó que el Estado tuvo participación en el caso, a través del encubrimiento por parte de la fuerza de seguridad provincial. Esto se sostuvo en los procesamientos del Rago Gallo, y en las confirmaciones por parte de la Cámara Federal de Mendoza.

En cuanto a los procesados pertenecientes a la mutual, Luis Héctor Moyano, ex director que habría ejercido presión en el caso por su posterior posición de alto rango al ser ex secretario de Desarrollo Social. Otro de los de este grupo es Rubén Eduardo Oro, ex integrante de la mutual, y ex funcionario del área de Turismo y Cultura.

El detalle de los involucrados en esta investigación:

Luis Héctor Moyano: ex director de la Mutual de la UNSJ que habría ejercido presión en el caso por su posterior posición de alto rango al ser ex secretario de Desarrollo Social.

Rubén Eduardo Oro: ex integrante de la Mutual de la UNSJ y ex funcionario del área de Turismo y Cultura.

Ex Jefe de Policía Miguel Francisco González: era jefe de la fuerza provincial cuando desapareció el Ingeniero Raúl Tellechea. Está acusado de desviar la investigación y ocultar información que pudiera aportar al esclarecimiento de la causa.

Ex Comisario Mario León: con un cargo jerárquico de estrecha relación con la causa y con el entonces Jefe de Policía también está sospechado por actos como los de González.

Aurora Isabel Ahumada: en su momento instaló una versión considerada falsa por el juez, sobre que había visto en la vía pública al ingeniero desaparecido y esto llegó a declararlo ante autoridad policial. Dato que no pudo ser comprobado.