Sanjuanino depravado: desnudó a su hijastra, se masturbó y le eyaculó

Una mujer regresó a su casa y en la habitación de sus hijas descubrió algo espeluznante. Su pareja, con quien mantenía una relación de 3 años, estaba de espaldas con su remera subida, con el pantalón bajo en la parte de adelante y con su pene al desnudo. Mientras que su hija de 4 años estaba parada frente a él con sus pantalones bajos.

La menor manifestó a su madre que 'el papá me pone algo que no me gusta, él me toca el poto, me pone los h…, no me hace más nada'. Ante la situación, la mujer se retiró de la habitación con la niña y le pidió a su hijo que llamara al 911. Al domicilio arribó personal policial del Comando Radioeléctrico y de Comisaria 26.

En ese momento, el denunciado, identificado por fuentes judiciales como C.M.C., de 36 años de edad, solamente manifestó: 'Ya está, súbanme al móvil'. Luego, se conoció lo que había sucedido antes que la mujer ingresara a la habitación: primero, el hombre se había sacado sus prendas de vestir y acto seguido las de la niña.

Luego, apoyó sus genitales en la cola de la niña y comenzó a masturbarse hasta eyacular, según quedó demostrado después luego en un estudio médico. El abuso se realizó el pasado 9 de abril y el pasado martes se produjo la condena. Mediante acuerdo de juicio abreviado, el degenerado deberá cumplir una pena de 10 años de prisión.