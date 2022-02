El remisero que se masturbó frente a una pasajera y su hija seguirá libre

El juez de primera instancia, Juan Meglioli, negó la detención del remisero acusado de masturbarse frente a una pasajera y su hija de 5 años durante un viaje. Fuentes que investigan el caso, revelaron a Diario 13 que el magistrado entendió que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación por parte del acusado. Además, en su fundamento manifestó que el delito por el que se encuentra investigado es excarcelable.

El caso salió a la luz la semana pasada cuando la víctima denunció el hecho en la UFI CAVIG. A partir de ese momento, se inició una causa contra el sujeto que ya fue identificado y seguirá siendo investigado.

La mujer también denunció el hecho en las redes sociales con un estremecedor relato del calvario que sufrió junto a su pequeña hija a bordo del remis. En dialogo con Diario 13, contó los detalles de la terrible situación.

La pasajera y su hija, subieron al vehículo en pleno microcentro. Desde un comienzo el sujeto se manifestó con agresiones verbales a la mujer, quien le contó al remisero que había logrado resolver cuestiones legales con el padre de su hija por la cuota alimentaria. Ante ello, el sujeto reaccionó de forma inesperada. 'Me dan asco la minas tan hijas de p… como vos, estoy en contra de eso, yo tengo 7 hijos y no me hago cargo de ninguno', le dijo el conductor, según relató F.B.

La chica, con la voz quebrada, explicó que se asustó porque el sujeto empezó a levantar la voz y seguía agrediéndola verbalmente. 'Yo me asusté porque el empezó a hablarme de su vida, empezó a insultarme, cruzó semáforos en rojo y casi chocó a una chica en bicicleta de Pedidos Ya, y no miraba para adelante'. Ante la imprudencia del chofer, la sanjuanina le pidió por favor que mirara hacia adelante y este le respondió: '¿Qué tenés miedo?'.

La joven relató que cuando iba hacia el domicilio, este conductor se desvió en sentido contrario y le solicitó que la dejará bajarse o la dejara en su casa, a lo que el remisero contestó subido de tono: 'Y bueno decime pelo... de m…'.

Pero la situación se puso cada vez peor cuando el conductor comenzó a tocarse los genitales y se masturbó, dijo la mujer. 'Mi hija vio todo', se lamentó llorando y añadió: 'Me siento culpable porque mi hija tuvo que ver y escuchar todo eso y no pude reaccionar rápido porque estaba en shock'.

Ante la desesperación, la joven mamá dijo que en la mochila siempre lleva su tijera de peluquería por lo que la sacó y la escondió. 'Pensé: si me toca, yo lo mato', confesó.

Finalmente, cuando llegaron a su domicilio abrió la puerta y salió corriendo con su hija. La joven afirmó que el sujeto estaba bajo los efectos de algún estupefaciente. 'Me bajé corriendo y empecé a correr con mi hija. A los gritos me dijo “págame hija de p…”. Luego aceleró el auto y se fue. Estaba drogado, hablaba muy acelerado y tenía las pupilas muy dilatadas cómo si hubiera estado “merqueado”, cómo dicen ahora', contó la víctima.

Posteriormente, la mujer radicó la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG. Para ello logró recopilar algunos datos del conductor y lo escrachó en las redes. Además, manifestó haber recibido el apoyo de más de diez víctimas del violento sujeto.