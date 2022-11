Absolvieron al médico forense acusado de abuso sexual a una menor de 11 años

Este viernes el Tribunal de impugnación le otorgó la absolución al médico forense Eduardo Recabarren, acusado de abuso sexual a una menor de edad. Se trata de la revocación del fallo en primera instancia por lo que la querella podrá apelar la resolución.

Según los magistrados, no se habían ponderado los argumentos de la defensa del señalado y de le concedió el beneficio de la duda.

La resolución había caído sobre el imputado el pasado 8 de junio cuando el juez Eugenio Barbera dispuso 4 años de prisión efectiva para Eduardo Recabarren, médico del Poder Judicial, imputado por abuso sexual simple agravado por la condición de guardador el perjuicio de una menor de 11 años, la defensa considera que Recabarren es inocente.

El abogado de Recabarren, había señalado a Canal 13 que el juez que dictó la sentencia no tuvo objetividad e imparcialidad al momento de decidir la condena. ‘La condena es sorprendente, porque entendemos que no han quedado acreditadas las conductas que el fiscal ha descripto’, aseguró.

Además, Fernández, destacó que el profesional forense fue detenido por un delito gravemente ultrajante. ‘Evidentemente a raíz de la condena el juez no ha podido calificarlo por esta cuestión de que no existieron, no probaron el hecho en cuanto a la cantidad de hechos con la que venía la acusación’, apuntó.