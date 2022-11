Absolvieron al gendarme sanjuanino acusado de abusar de su hijastra

El paso martes 24 de octubre se conoció la resolución de un caso resonante en la provincia de San Juan. Se trata del gendarme que había sido acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja hace años atrás. Sin embargo, las autoridades judiciales decidieron absolverlo.

El sanjuanino, del que no se reveló el nombre, estaba acusado de cometer un abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia y la condición de guardador de su hijastra de 13 años. Esta chica, recién cuando cumplió los 17 años pudo contarle a su familia lo que aparentemente le había tocado vivir.

En su relato la misma había asegurado que en más de una ocasión este sujeto la manoseó. A partir de esta situación el caso comenzó a ser investigado y la causa quedó en manos de un tribunal de jueces. Los integrantes del mismo fueron Maximiliano Eugenio Barbera y los vocales, Celia Maldonado de Álvarez y Gabriel Meglioli.

Los mismos fueron los que decidieron absolver al acusado, amparándose en el beneficio de la duda ya que no habían pruebas contundentes que demostraran los ultrajes. Sin embargo, cabe destacar que no fue un fallo unánime sino por mayoría. De esta manera, este gendarme que prestaba servicio en la provincia de Jujuy, no fue encarcelado.