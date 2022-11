El colectivero de la tragedia en Ruta 40 dio positivo para cocaína

Por la mañana del pasado domingo se registró una tragedia vial en Sarmiento. En la misma un colectivo chocó con una moto, provocando la muerte del hombre que conducía el rodado de menor tamaño. En las últimas horas se confirmó que el colectivero dio positivo para cocaína en el test que se le realizó.

Se trata de Julio César Roldán, un hombre nacido en Tucumán que se encontraba trasladando trabajadores golondrina. Todos habían partido desde la mencionada provincia y tenían como destino Mendoza. Sin embargo al llegar al cruce de Ruta Nacional 40 y calle Aranda, se produjo la colisión que terminó con la vida de Wilson Darío Reinoso.

Ante esta situación el chofer fue detenido, sometido a diversos estudios y por la mañana de este miércoles participó de la audiencia de formalización. En ese contexto fue el mismo Renato Roca, fiscal a cargo de la investigación del caso, quien reveló ante el móvil de Canal 13 que el hombre había dado positivo para cocaína.

'Se pudo determinar que Roldán dio positivo en cocaína. No obstante, hay que discriminar que no se trate de la hoja de coca cuyo consumo no esta criminalizado, como pasa con la cocaína que se esnifa. Se requiere de estudios que se están realizando para comprobar esta situación. Se esperará eso para determinar si vale el agravante', explicó.

Debido a que todavía no se descarta la hipótesis de la hoja de coca, Roldán continúa libre. Sin embargo, deberá presentarse cada tanto en una comisaría para evitar que le apliquen una prisión preventiva. Sumado a esto, le prohibieron conducir cualquier vehículo con motor por todo un mes.

'Entre las medidas de coerción que se le han impuesto a Roldán es presentarse en una dependencia policial de la provincia de Tucumán donde él deberá cada 20 días cumplir con este compromiso e informar a la comisaría para tener registro sobre su sometimiento al proceso. Caso contrario cumplirá con prisión preventiva. También se lo inhabilitó por 30 días a conducir un vehículo con motor', sentenció.