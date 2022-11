Bozal para el papá que lucha por ver a su hija: 'Así amedrentan, pero no tenemos miedo'

Esta semana Canal 13 le dio visibilidad al caso de un hombre sanjuanino que lucha desde hace 14 años para poder ver a su hija, pero no se lo permiten. Luego de esto la jueza, María Julia Camus, le impuso un bozal legal para que no pueda 'difundir o divulgar la identidad y situación familiar de la menor a través de cualquier medio de comunicación o difusión'. Frente a esta situación la abogada del padre aseguró que están tratando de amedrentarlos pero que ellos 'no tienen miedo'.

Paola Miers es la encargada de defender los intereses del papá, llamado Luciano Camargo. Justamente la letrada fue la que habló con Diario 13 para mostrar su enojo frente a la determinación de la magistrada Camus. Sumado a esto destacó que ya ha tomado cartas en el asunto, prácticamente en todos los estratos.

'La jueza esta tratando de amedrentarnos porque esta con miedo porque le he presentado una denuncia por Falsedad Material e Ideológica, Estafa Procesal, Incumplimiento a los deberes de funcionario público y por Tráfico de Influencias. Esto esta en la UFI de Delitos Especiales del Dr. Riveros así que no nos van a amedrentar con bozal ni con nada. Mi cliente tiene derecho a hablar del proceso. Son 14 años de litigio y la verdad es que se han violentado todos los derechos procesales de mi cliente', expresó.

Sumado a esto, Miers aseguró que ni ella ni Camargo han mencionado el nombre de la pequeña ni de su madre. Además, aseguró que la progenitora esta tratando de llevarse a la menor de edad a España, presentando documentación que sería falsa. A raíz de ello también han presentado una demanda.

'En el juzgado se han presentado pruebas falsas y se intenta sacar a la nena del país con documentación adulterada. Al fiscal le he pedido que investigue a todo el juzgado, al Gabinete, al asesor de menores, a la jueza y a todos. Hubo una medida cautelar y no la mandó, yo no tuve compulsa en expediente. Presenté las demandas, la impugnación de pruebas y todo en el expediente. Yo puedo hablar todo lo que quiero, que me vengan a decir algo. Así es como amedrentan a la gente, pero no tenemos miedo', sentenció.