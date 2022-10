Un sanjuanino manoseó a un niño de 8 años y no irá al Penal de Chimbas

Desde el mes de febrero de este 2022 la justicia sanjuanina se encontraba realizando la investigación de un caso de presunto abuso contra un menor de edad. Luego de casi 7 meses de duración, este proceso llegó a su fin y todo terminó con una condena de cumplimiento condicional para el responsable. Esto quiere decir que no irá a prisión.

Todo comenzó el 22 de febrero de este año cuando un niño de 8 años del departamento Ullum fue a llevar su bicicleta a la casa de un vecino para que le inflara las ruedas. Al ver que no había ningún adulto responsable con él este sujeto, identificado como Mario Cortez, comenzó a tocar los genitales del pequeño sobre la ropa.

No contento con ello el depravado le pidió que siguiera visitándolo para repetir lo que había sucedido, mientras que le exigió que no le contara nada a nadie. Afortunadamente la víctima no hizo caso y le contó todo a su madre que fue la que realizó la denuncia. Después de haber dado por finalizada la investigación, el juez de Control de Garantías declaró culpable a Cortez.

Por más que desde el Ministerio Público Fiscal pidieron una pena de 2 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, la autoridad definió una condena de 1 años de prisión de cumplimiento condicional. Esto se debe a que la carátula del caso fue Abuso sexual simple.