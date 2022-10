Villalba apelará el fallo contra la dueña de EROS: 'Hacen ruido las irregularidades'

Por la mañana de este lunes 3 de septiembre se llevó a cabo la última audiencia por la polémica estética EROS donde se ofrecían masajes sexuales. En la misma se declaró culpable a la propietaria. En ese sentido su abogado adelantó que va a apelar el fallo de las autoridades debido a las 'irregularidades' que notó durante el proceso.

Leonardo Villalba, abogado defensor de Patricia Coria, contó ante el móvil de Canal 13 que agotarán todas las instancias posibles para que otras autoridades revisen el manejo de este caso. No haciendo foco solamente en la declaración de culpabilidad de su defendida, sino en las faltas que se cometieron respecto a la presentación de pruebas, entre otros aspectos.

'Vamos a apelar en virtud de la responsabilidad que se le ha dictado a Coria. Hablar ahora no es tan necesario pero ya cuando conozcamos los fundamentos lo vamos a hacer, pero me siguen haciendo ruido las irregularidades del proceso. Ofrecieron una prueba que era un preservativo usado, abrieron una caja y no estaba, ha desaparecido por arte de magia. Lo preocupante es que el material probatorio se ha incluido en cualquier momento en contra de las normas del código, es grave lo que ha pasado', expresó.

Siguiendo en la misma línea el letrado aseguró que de ser necesario llevarán este caso hasta la Corte Suprema. Esto se debe a que, según Villalba, sino se aplica alguna sanción por no haber respetado los lineamientos del Código Procesal Penal sería un antecedente muy negativo para los próximos casos.

'Han decretado la responsabilidad de Coria y han escuchado la absolución de la hija. El martes se hace el juicio de cesura que es donde se hace el establecimiento de pena y han diferido los fundamentos para el 27 de octubre que ahí donde vamos a saber que ha valorado el tribunal. No estoy conforme porque han habido muchas más irregularidades. Tenemos la posibilidad de que el Tribunal de Impugnación lo revise, después la Corte y de ser necesario llegaremos hasta la Corte Suprema porque las irregularidades del proceso han sido grandes y esto puede sentar un precedente grave para otras causas', sentenció.