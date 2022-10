La dueña de la estética EROS, tras ser condenada: 'Una mocosa me denunció'

Por primera vez desde que surgió toda la polémica con su estética por los masajes sexuales, Patricia Coria decidió hablar con los medios de comunicación tras ser condenada y lo hizo frente a la cámara de Canal 13. La mujer aseguró que la denunciante trataba de cubrir el robo que le cometió a un cliente. 'Una mocosa me denunció', expresó.

La dueña de EROS contó por primera vez su versión de los hechos. La mujer cargó fuertemente contra la joven que la denunció, asegurando que esta lo hizo para poder encubrir el robo que le habría hecho a uno de los clientes. Sumado a esto remarcó en más de una ocasión que la estética sigue funcionando y que 'siguen haciendo masajes'.

'La estética siempre estuvo habilitada. Seguimos trabajando con personal de excelencia, seguimos haciendo masajes. Hemos agregado otro rubro que siempre tuve antes que es peluquería. Mis abogados son de excelencia. Es la primera vez en 40 años de trayectoria que una mocosa me denuncia y cabe la casualidad que lo hace dos días después de haberle robado a un cliente', expresó.

En relación a esto Coria aseveró que en un celular y en el sistema con el que cuenta su local, tienen grabada la denuncia que realizó el cliente. Este sujeto les habría dejado un CBU para que le devolvieran el dinero que presuntamente le habría robado esta trabajadora de EROS. Sumado a esto confirmó que agotarán todas las instancias de apelación posibles.

'No quiero decir una palabra que afecte a la denunciante, pero creo que una persona que elige como pareja sexo diferente le haga masajes a hombres y después de dos meses se queje. Yo que he sido trabajadora toda mi vida de empresas muy importantes, si tengo un problema lo primero que hago es hablar con el jefe y ella nunca lo hizo. Le robó a un cliente y esta fue su manera de cubrirse, lo voy a sostener. Vamos a denunciar esto. No lo hice en su momento, pero lo voy a hacer ahora', manifestó.

Por último la mujer manifestó que realmente esperaba no recibir ningún tipo de condena por lo sucedido. Cabe recordar que ella fue declarada culpable y fue condenada a 4 años de prisión por comete los delitos de Facilitación y Promoción de la prostitución en concurso ideal con el delito de Explotación Económica de la prostitución en calidad de autora

'Ella delante mío habló con su madre y le dijo que estaba muy conforme con la estética, que era muy bien tratada, que no se preocupara porque iba a seguir con los estudios. Es algo inentendible. Esperaba no ser condenada pero se que todo va a salir bien. Tengo plena confianza porque la gente sabe como trabajo yo. Es más, tengo un casamiento de una clienta que la atiendo desde los 9 años y vienen 100 personas desde Brasil a hacerse atender conmigo. Soy inocente', sentenció.