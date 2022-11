Investigan a un obrero sanjuanino por golpear a su pareja y a su hija

Un trabajador de la construcción está en el ojo de la tormenta. Es investigado por violencia de género contra su esposa y su hija. El hecho ocurrió una vivienda ubicada en La Bebida, Rivadavia.



De acuerdo con lo que dieron a conocer, se trata de Jonathan Contreras de 33 años quien el último sábado habría atacado a su paraje luego de una discusión por su estado de ebriedad. Sin embargo, este martes fue liberado tras la audiencia en la que la jueza de Garantías Verónica Chicón dispuso abrir una investigación en su contra.

Según consta en el expediente judicial, todo fue cuando el violento estaba tomando con su vecino. La denunciante comenzó a discutir con Contreras, ya que quería que ingresara al hogar porque estaba borracho. Sin embargo, eso le molestó tanto que la agarró de los pelos, le dobló la mano izquierda, la tiró al suelo y le dio una piña en el pecho y cachetadas por todo el cuerpo. Sumado a ello, en el momento en que despertó la hija de 14 años de la víctima, la atacó debido a que intentó defenderla.

El ruido llevó a que los vecinos llamarán a la policía. Algo que no le gustó al denunciado. En este marcó se negó a marcharse y gritó : "A mí no me van a sacar de acá, te voy a tirar el rancho... no me calienta si vos estás adentro pero yo no me voy a ir".