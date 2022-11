Condenaron al ladron que simuló tener un arma, pero su víctima lo atemorizó

Se trata de José Agustín Balmaceda quien en la noche del martes quiso robar una carnicería. Este joven fue condenado en Flagrancia a 4 meses de prisión condicional (sin encierro) por el delito de robo simple en grado de tentativa. El joven además deberá cumplir una serie de reglas de conducta que le impiden cualquier tipo de acercamiento físico o virtual con la víctima.

El hecho que lo puso en la mira sucedió en la noche del martes en una carnicería de Chimbas. Fuentes judiciales, indicaron que Balmaceda ingresó al local y con una mano detrás de su espalda, simulando portar un arma. En este marco le gritó al propietario que le hiciera entrega de todo el dinero que tenía.

Sin embargo, no se esperó que víctima, no se intimidará. Es así como rápidamente un cuchillo de los que utiliza para trabajar, le dijo que no pensaba entregarle nada y comenzó a perseguirlo. Ante tal panorama, Balmaceda se fugó del lugar y a los minutos se hizo presente en el lugar la madre del detenido a recriminarle al carnicero por la persecución a su hijo con ese cuchillo. Allí apareció nuevamente Balmaceda y desde una esquina comenzó a arrojar piedras al carnicero.

Para su mala suerte, el comerciante, ya había llamado a la Policía, y justo en ese momento se hizo presente. Ellos observaron a Balmaceda arrojando piedras en dirección a la carnicería. De este modo, los efectivos procedieron a la aprehensión de Balmaceda y de quien lo acompañaba, en este caso su padre.