Amor y delincuencia: ella espera un juicio mientras su novio quedó libre

El pasado lunes ocurrió un insólito hecho en Albardón. Esto se dio, cuando una pareja de ladrones se peleó mientras asaltaba con un cuchillo a un obrero. Ambos fueron detenidos. Luego de ello, Flagrancia dictó prisión preventiva a la mujer identificada como Florencia Andrada. Esto será hasta el juicio, que se llevará a cabo el próximo 2 de diciembre. Ella será juzgada por el delito de robo doblemente agravado, por el uso de arma blanca en grado de tentativa y por la participación de un menor de edad.

Fuentes judiciales indicaron que todo fue cuando un obrero de Albardón terminaba su jornada laboral. Él salía en su bicicleta MTB cuando observó a una mujer que se encontraba sentada en un banco. Ella se aproximó y le consultó: "Hola, disculpe señor, ¿sabe de alguien que alquile o sepa de alguna casa? Para venirme a vivir sola porque no tengo dónde pasar la noche, tengo los bolsones con ropa más allá".

El hombre se detuvo y le respondió que no sabía, pero allí un joven se acercó a él. Este sacó un cuchillo, lo colocó en el cuello del obrero y lo amenazó: "Si no me das la bicicleta te clavo en el cuello". Posteriormente, la víctima amagó con entregarle la bicicleta, pero no lo hizo.

Sin embargo, el ladrón con el cuchillo le ocasionó una leve herida en la mano derecha. Este hecho fue presenciado por la cómplice del malviviente, quien se interpuso entre ambos y le manifestó a la víctima que se fuera. Tal acción ocasionó gran enojo en su pareja, quien le propinó un golpe a mano abierta y un puntapié.

Esta disputa fue aprovechada por el trabajador obrero y huyó. Pero en el camino llamó al 911. A los pocos minutos policías de la seccional 18va de Albardón iniciaron recorridas y dieron con la pareja en inmediaciones de calle Sarmiento.