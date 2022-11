Molió a golpes a su novia y a su propia hija pero no irá al Penal

En las últimas horas se conoció la resolución de un indignante caso de violencia de género que había ocurrido en la provincia de San Juan el pasado 21 de noviembre. En ese momento un hombre había golpeado tanto a su pareja como a su propia hija. Finalmente este sujeto no irá a la cárcel.

Desde Flagrancia revelaron que el agresor se llama Víctor Adolfo Jofré, el cual comenzó a pelear con su pareja alrededor de las 22:00 de la mencionada jornada dentro de una vivienda en Chimbas. La tensión fue escalando hasta que este sujeto reaccionó de la peor manera, propinándole golpes de puño y patadas a su novia.

Una de sus hijas se dio cuenta de la situación y decidió meterse para ayudar a su madre. Sin embargo el violento también empezó a golpearla a ella y a darle fuertes zamarrones. Ante esta situación las dos víctimas corrieron hasta la casa de otra de las hijas del agresor, la cual reside al lado del lugar de los hechos.

Mientras ellas llamaban al 911 para pedir ayuda Jofré trataba de escaparse corriendo por la Avenida Benavidez en dirección al oeste. No obstante los efectivos actuaron rápido y lograron detenerlo a unos 300 metros de distancia de ese sitio. Por este caso, caratulado como Lesiones Leves Agravadas por el Vinculo en Contexto de Violencia Intrafamiliar y de Genero, Jofré ya recibió su castigo.

Las autoridades decidieron imponerle una condena de 10 meses de prisión en suspenso, por lo que no irá a prisión. Sumado a esto deberá mudarse del hogar donde agredió a sus familiares y no podrá acercarse a menos de 300 metros. Por último no podrá contactarse ni siquiera por medios digitales con las afectadas.