Directo al Penal tras golpear y amenazar a su pareja: "Te voy a abrir como un chancho"

Este lunes, la justicia determinó condenar a prisión efectiva a Ariel Aranda. El hombre fue visto culpable del delito lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género. De este modo acordaron que este hombre deberá pasar 8 meses en el Penal.

El hecho sucedió el jueves 24 de noviembre cuando la joven de 23 se encontraba junto a su novio en el domicilio de un familiar de él en Rawson. Hasta allí llegaron junto con la hija de la mujer. Durante la tarde, mientras compartían con el hermano y la novia de este, Aranda discutió en varias oportunidades con su novia y la golpeo con golpe de puño en su rostro y en otras partes del cuerpo delante los familiares.

Las personas que vieron tales actos intentaron detenerlo, pero él les decía que no se metieran y continuaba insultando a la joven. Si bien la víctima quería salir del lugar y no encontraba la manera porque era retenida por su novio. Ya en la noche, ella quiso salir a comprar, y el víctimario le pide que se maquille para que no se vean las huellas de la violencia impartida. La joven aprovechó el momento en que su cuñada le presta el maquillaje para en voz baja pedir que llame a la policía porque temía por su vida.

Una vez afuera, la cuñada le da el alerta a los efectivos, quienes observan a la pareja. Aranda enojado insistió en que no había problema alguno, pero la víctima pedía ayuda. Ella le suplicaba que la dejara irse, pero él le manifestó "Te voy a abrir como un chancho". Luego de ello ingresa la policía y detiene al agresor.