Medico del Ventura Lloveras acusado de abuso: otra mujer lo denunció

Durante el pasado martes 8 de noviembre se conoció la noticia de que un médico que atiende en el hospital Ventura Lloveras fue denunciado por presunto abuso sexual. Horas después de que esto se hiciera público, se conoció que otra mujer presentó una segunda acusación en contra del mismo hombre.

El acusado es un profesional de la salud de 60 años de edad que atiende en el mencionado nosocomio ubicado en el departamento Sarmiento. El primer caso fue el de una sanjuanina que aseguró que al entrar al consultorio, este sujeto la hizo ponerse de pie, le apoyó su miembro en los glúteos y comenzó a frotarse contra su cuerpo para luego tocarle los senos.

Acto seguida esta persona fue hasta la UFI CAVIG a radicar la denuncia en cuestión. Horas después de que esto trascendiera, una segunda mujer se presentó ante las autoridades para denunciar un caso muy similar. Este segundo abuso se habría dado en las mismas condiciones, dentro del centro asistencial.

Sin embargo en esta ocasión el acusado no sólo la habría ultrajado, sino que también la habría amenazado de muerte para que no le contara a nadie. Sumado a esto Mario Panetta, el fiscal de la UFI CAVIG, contó a Diario de Cuyo que existen dos denuncias más pero que son de vieja data y no llegaron a juicio.