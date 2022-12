Muerte de un obrero en Pocito: "Seguimos esperando que la justicia nos explique qué pasó"

El lunes 5 de diciembre Denis Leandro Cavanay Villegas de 27 años de edad moría cuando trabajaba en la perforación de un pozo de agua, en una finca ubicada en Calle 10 y Vidart, Pocito. Siempre se puso de manifiesto las precarias condiciones laborales en la que el joven llevaba adelante su tarea. Y este lunes los padres de Denis, Eusebio y Claudia, llegaron hasta el Ministerio Público Fiscal pidiendo justicia, pero sobre todo que alguien les explique qué pasó.

Según dijo Eusebio a Canal 13 "me he arrimado porque (el día del accidente) nadie me llevó una noticia, no sabía nada. Me enteré por el noticiero; nadie fue a mi casa a decirme que mi hijo había tenido un accidente, ni siquiera por teléfono. Quiero saber qué pasó, no está clara la cosa. No está nada claro de lo que me dijeron, de lo que escuché, nadie me ha citado para decirme cómo fue".

Además expresó que "yo lo que pido es justicia para mi hijo, o lo dejaron morir, o no estuvieron al alcance, una empresa que debía tener seguridad. Yo al trabajo este lo conozco porque lo he hecho, me he jubilado haciendoló".

Consultados sobre si hablaron con el fiscal de la causa, manifestaron que "por el momento no". Y Claudia expresó que "es doloroso saber que tu hijo tuvo un accidente y nadie se dignó a avisarnos, queremos saber qué pasó. Eso es lo más doloroso, que no sabemos hasta el momento qué fue, por qué él estaba a tantos metros, por qué estaba allí sin una seguridad. Queremos que esto se investigue para esto no le pase a nadie más, que no le pase a otra persona; ese dolor que sentimos que no quede así, como que mi hijo murió y listo".

En otro punto de la entrevista se refirieron al hecho de que los representantes de la empresa comparecieron ante la Justicia: "no sé como entenderlo, pero sí me ha dado una esperanza. No tenían ni siquiera guante, acá en San Juan no se podía trabajar si no tenía seguridad. Mi hijo algo conocía del trabajo y pienso que de eso se abusaron. ¿No darle una seguridad?, ¿de qué empresa estamos hablando?, ¿a quién contrató el patrón?. Acá la gente pobre la está pasando mal y busca el manguito; por eso pasa lo que le pasó a mi hijo, por querer ganar unos pesos más".