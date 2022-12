Golpeó a su pareja y a su padre con un caño, pero aún no hay condena

Este martes comenzó el juicio contra Maximiliano Vila, quien es acusado de lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género. En este caso, no hubo acuerdo, por lo que el juicio pasó para el día 20 de diciembre.

El hecho que lo puso a Vila en la mira, sucedió el pasado 11 de diciembre cuando él y su pareja fueron invitados por los padres de Vila a almorzar, con el fin de pasar un domingo en familia. Allí él consumió bebidas alcohólicas. Ya pasado de copas, comenzó a discutir con su padre por problemas familiares. Ante tal escena, la madre de Vila lloró desconsoladamente, por lo que bajaron los decibeles.

Pero luego, Vila volvió a enojarse porque su pareja no quería irse con él a su casa en común. Por ello le dijo: 'Vos no te vas a ningún lado, te vas conmigo hdp'. Para no ofuscar más a Vila, la víctima sale del domicilio a fumar un cigarrillo para calmarse. Ahí el hombre se le acerca y le pega un golpe en el pecho. El padre de Vila procura defender a la pareja de su hijo y este lo golpea, lo tira al suelo y lo golpea con un caño de PVC. La madre le indica que se escape y llame a la policía.

La damnificada comienza a correr e ingresa a una casa sin permiso para pedir ayuda. Ellos son quienes llaman al 911. A los pocos minutos detuvieron a Vila en el hogar de sus padres.