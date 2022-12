Grassi: "Lo que la ley sanciona como agravante es conducir bajo los efectos de cocaína"

Este martes se realizó la lectura de formalización en el Palacio de Tribunales contra Marcos Gustavo Matus, el camionero que protagonizó un siniestro vial en Caucete donde murió el joven Ezequiel Pedernera, de 22 años. Luego de la audiencia, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, dialogó con Canal 13 y dio detalles al respecto.

"Hoy se solicitó el plazo de investigación de 5 meses a fin de profundizar y determinar cómo fue el accidente. Esto va a echar luz una pericia accidentológica y principalmente obtener mediante la prueba de cromatografía que se hace en el Complejo Científico Forense del Poder Judicial si el metabolito encontrado en orina, presumiblemente cocaína, es cocaína, la droga penalizada en su estado de efecto, es decir que si había sido recientemente consumida o si eran restos de días anteriores que no sanciona así la ley", explicó el Fiscal.

"Además solamente la ley sanciona si uno se encuentra conduciendo bajo los efectos o si por el contrario es un metabolito de la hoja de coca, que eso lo va a determinar esta nueva prueba y no así la que se obtuvo inicialmente en la orina", agregó.

El conductor del camión, en el banquillo de los acusados.



"Lo que la ley sanciona como agravante, que lleva la pena de 6 años a 3 meses es conducir bajo los efectos del alcaloide de cocaína. Lo que no se sanciona y cambiará la calificación a un homicidio culposo simple es, en el caso de ser cocaína haberla consumido días previos y no estar bajo los efectos o de que sea la hoja de coca, un hábito a veces común entre camiones. En ese caso no es punible y también haría cambiar la calificación del agravado a la calificación simple", detalló Grassi.

Sobre este nuevo estudio que deben practicar en el marco de la investigación, el Fiscal explicó que "quizás antes de fin de año podamos tener resultados al respecto".