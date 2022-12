Vivir con el horror: una nena confesó que su padrastro la abusó pero sigue libre

Este viernes se llevó a cabo una nueva audiencia de juicio abreviado donde condenaron a Miguel Angel Brizuela a cumplir la pena de 3 años de prisión condicional y reglas de conducta. El hombre fue visto culpable del delito de abuso sexual simple agravado por la convivencia con la menor.

El hecho comenzó a ser investigado a partir de una denuncia generada en agosto pasado por Marcela Ibañez, ella era Directora Suplente de la Escuela Dominguito, en el departamento San Martín. Ella aludió a que dos docentes la pusieron en conocimiento que durante una charla de Educación Sexual a los alumnos de sexto grado, una de las estudiantes de 12 años confesó haber sido abusada por su padrastro.

La niña también les dijo que este hombre le tocaba las partes íntimas y no logró contabilizar las veces en que fue abusada. En este marco, lograron recordar que esta menor había tenido conductas inusuales en sus dibujos en años anteriores. En los mismos se podía observar dos personas teniendo sexo. Allí se hizo la denuncia correspondiente, pero no hubo condena debido a que no lograron comprobar que sucedía.