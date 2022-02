La familia Furlotti apuntó contra el presidente del foro: ‘Tiene sangre en sus manos’

En la mañana de este viernes, iniciará el juicio por la muerte de Santiago Furlotti Núñez de 3 años, quien murió ahogado en la pileta del Camping del Foro de Abogados. Durante la jornada de este jueves último la familia sacó un comunicado en el cual apunta principalmente contra el presidente, Mario Álvarez, y dice, ‘él y todo su directorio tiene sangre en sus manos’.

A las 9.30 inició el juicio contra Juan simón Molina Díaz, guardavidas que estaba en el momento de la tragedia. El fiscal Adrián Riveros y el ayudante fiscal Cristian Gerarduzzi, representantes de la UFI de Delitos Especiales acusarán formalmente al guardavidas y podrían solicitar medidas coercitivas, como la prisión preventiva.

Según expresa el comunicado emitido por Daniel Nuñez, hermano de la madre de nene fallecido, ‘la familia solo busca y quiere verdad, justicia y castigo a todos los responsables por la muerte de Santiago. Tu familia, Santi, luchará por ello’.

En este sentido, el comunicado de la familia Furlotti- Nuñez apuntó a la justicia y pidieron que sea un verdadero juicio y no ‘otro bochorno político y judicial’. De esta manera, apuntaron que el único culpable no es Molina, si no que atrás del guardavida se encuentran más culpables, ‘los cuales permitieron que una pileta estuviera llena de agua a pesar de carecer de sus habilitaciones correspondientes’, expresa el comunicado.