Muerte de Santiago Furlotti: el Foro de Abogados rompió el silencio tras el duro comunicado

En la mañana de este lunes se expresó por primera vez el presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, por la trágica muerte que sucedió el pasado diciembre de 2021 en el camping del Foro de Abogados donde murió Santiago Furlotti (3). En relación con el comunicado que salió a la luz el pasado jueves, expresó ante los micrófonos de Canal 13 San Juan que desde la institución 'no quisieron dar declaraciones por respeto a la familia y al dolor que deben estar pasando. Parte de la familia se comunicó con nosotros y nos manifestó que no estaban de acuerdo con lo manifestado a través de las redes’.

Es que el pasado jueves los medios de la provincia se hicieron eco del comunicado emitido por Daniel Núñez, hermano de la madre del nene fallecido, donde aseguraba que ‘la familia solo busca y quiere verdad, justicia y castigo a todos los responsables por la muerte de Santiago. Tu familia, Santi, luchará por ello’.

Sin embargo, horas después el abogado de la familia (Fernández) desligó a la familia de haber autorizado este mensaje. Cabe destacar que ese mismo día, la fiscalía responsabilizó al bañero Juan Simón Molina -que estaba de turno el día que ocurrió el hecho- y lo imputó por el delito de homicidio culposo.

Por ello, este lunes Álvarez rompió el silencio y manifestó una vez más que no quisieron dar declaraciones por respeto a la familia. ‘Ahora analizaremos con el directorio como seguimos con este tema. No puedo dar declaraciones al respecto’, aseguró.

‘Estamos a disposición de la justicia y se le entregó la documentación. Todo está a disposición de la UFI. Hemos acreditado toda la documentación necesaria, aportando lo que nos han requerido y estamos a disposición’, agregó el presidente.

En cuanto al comunicado que había hecho parte de la familia de Santiago Furlotti y que después fue desmentida por el abogado querellante, se dijo: ‘No tenemos nada que ocultar, la verdad que fue una declaración que sorprendió, después se supo que no vino por parte de la familia. No sabemos de quien es. No tenemos novedad al respecto’, indicó.

Por último comentó que siempre estuvieron acompañando a la familia. 'Estuvimos en contacto y hasta lo hicimos público en las redes. Desde el primer minuto acompañamos a la familia, nos sorprendimos pero recibimos las explicaciones correspondientes en el ámbito privado. Es un tema terminado’.