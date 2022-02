Revivir el dolor: tras casi dos años, inició el juicio por el femicidio de Pamela

Durante la madrugada del 23 de febrero de 2023 Ángelo Castillo le puso fin a la vida de la joven Pamela Rodríguez. El sujeto le dio una puñalada en el cuello mientras dormía para luego intentar escapar. Sin embargo fue detenido a las pocas horas y recién este 2 de febrero de 2022 se dio inicio al juicio. A la madre de la víctima y a todos sus seres queridos les tocará revivir aquel infierno.

Lorena Rodríguez, la mamá de Pamela, contó al móvil de Canal 13 que desde el primer día esta esperando que llegue el juicio. No hay ni un sólo día que haya bajado los brazos ni que haya detenido su lucha en busca de justicia. Este miércoles será un día importante pero también una jornada complicada ya que tendrá que volver a declarar lo que pasó esa trágica noche.

"Es una pelea que se viene haciendo hace casi dos años por el femicidio de mi hija. Es lo que estábamos esperando, al fin llegó el día. Estamos con los nervios de punta. Voy a recordar otra vez a mi hija que ya no la tengo conmigo. Es revivir todo de nuevo, no se como explicarlo. Se que tengo que estar tranquila, pero no puedo. Estamos a punto de entrar a Tribunales para dar las declaraciones nuevamente para revivir todo lo que pasó esa madrugada del 23 de febrero", expresó la mujer.

Además de los nervios Lorena no ocultó su furia y su odio hacia Ángelo Castillo, el sujeto que le arrebató a su hija hace casi dos años. La mujer manifestó que si por ella fuera no declararía y directamente le daría una golpiza a este sujeto que tanto daño le causó no sólo a ella sino a toda la familia.

"Si fuera por mi ni declararía, directamente le daría una paliza como muchas veces se la quise dar. Le dije: 'A mi hija no la tocas ¿por qué no te metes conmigo?". Muchas veces me insultaba a mi, nunca me levantó la mano pero si me maltrató verbalmente. Dos días antes, él como a las 3 de la mañana golpeaba la ventana para decir que quería que Pamela lo acompañara a un puesto de cabras que ellos tenían. Lo tuve que correr de mi casa esa noche, lo pude evitar porque lo escuché, pero ya después no pude", recordó visiblemente emocionada.

Siguiendo en la misma línea, esta dolida madre recordó aquella horrorosa noche en que vio por última vez a su pequeña. Todo ocurrió cuando toda la familia dormía por lo que nadie se percató de que Castillo se había colado en la vivienda. Posteriormente todos se despertaron por los alaridos de Pamela.

"Todos dormíamos porque fue una madrugada de domingo, aproximadamente a las 05:00. A mi me despertó el grito estremecedor de ella cuando sintió la puñalada en el cuello. Él era ex pareja de mi hija, en un tiempo ella estuvo viviendo con él pero después de tantas discusiones y denuncias que hicimos, la misma Policía le aconsejó que tenía que tenía que irse de esa casa y separarse de él, por eso volvió a mi casa", relató.

Lorena reveló que a pesar de que ellos habían radicado una gran cantidad de denuncias en contra del femicida, las autoridades nunca les concedieron una perimetral. La razón que le dieron era que Castillo vivía muy cerca de la casa donde se encontraba Pamela y que por eso se complicada otorgar esa orden judicial.

"No le dieron la perimetral supuestamente porque vivía cerca de mi casa. Yo no se nada de leyes pero se que se podría haber evitado. Espero que le den la perpetua, que quede encerrado y no salga de ahí. Que no pasen 3 o 4 años y por buena conducta él ande muy pancho campante por la calle para que otra pase por lo mismo. Ya basta, basta de que nos sigan matando a nuestras niñas, basta de que las mujeres tengamos que ser víctimas de los hombres por favor, no digo de todos pero si hay hombres que abusan a las mujeres. Pido por favor justicia para todos, no sólo por Pamela. Lo único que pido es justicia", sentenció.