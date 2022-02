Demoraron a 25 manifestantes que cortaban Ruta 40 por viviendas

Este lunes Canal 13 estuvo en el corte en Ruta 40, donde un populoso grupo de vecinos del asentamiento ‘Fe y Esperanza’ interrumpió el tránsito. Hoy sucedió algo sin precedentes con respecto a este caso. Sucede que el sistema de Flagrancia intervino en la manifestación que ya iba por su tercer día y desalojó a unas 70 personas.

Los vecinos del Asentamiento Fe y Esperanza desde el lunes estaban en uno de los laterales de la Ruta 40 y Benavidez, a la espera de una respuesta de parte del Gobierno. ' Uno de los manifestantes le señaló a Canal 13 "Nos prometieron casas y no cumplieron". Los compromisos por los hogares dignos para los pobladores del asentamiento quedaron en la nulidad, por lo que decidieron actuar y manifestarse.

Sobre este tema, el director del IPV, Marcelo Yornet, habló con este medio sobre la situación y señaló que hace dos meses, el Gobierno se comprometió con estos vecinos a entablar un diálogo para buscar una solución a sus pedidos. A la vez el funcionario aseguró que "no hay ningún compromiso firmado por viviendas". Al mismo tiempo declaró ‘Ellos se quejan de que no han sido tenidos en cuenta en otras oportunidades, pero realmente estamos trabajando en ese sentido. Les hemos dicho que vamos a seguir trabajando, pero las viviendas son para todos, no para los que corten la calle’.

Ante tal problemática hubo un desenlace, el cual puede verse como desfavorable para los vecinos que se manifestaron. De acuerdo a lo que se logró conocer, la Justicia intervino y le puso punto final al corte. El Fiscal Adrián Riveros explicó que los manifestantes interrumpieron el tránsito en la Ruta 40 y Benavídez, en Chimbas, y alteraron el orden público.

Es así como procedieron al desalojo, generado por la Policía de San Juan. Por este caso hubo unos 10 demorados que fueron trasladados a sede policial, aunque ya fueron liberados. A cada uno de ellos les abrirán una investigación y será el juez el que resuelva el castigo que se les aplicará.