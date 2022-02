La defensa de Conti aseguró que Arancibia dio "manotazos de ahogado" con su denuncia

En horas de la mañana de este miércoles, el vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Enrique Conti, presentó su descargo por la denuncia que realizó Marcelo Arancibia en su contra por presuntos actos proselitistas en Juntos por el Cambio, algo prohibido por ley al integrar el Tribunal de Cuentas. Su abogado, Franco Marchese, tomó contacto con Banda Ancha para explicitar los argumentos del documento presentado.

En relación a lo planteado, dijo que la presentación realizada esta mañana pro Conti iba en dos sentidos. Por un lado expone cuestiones que tienen que ver con lo técnico y legal, ya que el jurado de enjuiciamiento cambió en diciembre. Por el otro, tiene que ver con la posibilidad de que Arancibia haya hecho la denuncia con el fin de obtener algún redito político, ya que en ese momento disputaba una banca como legislador nacional.

“En lo técnico y jurídico, entendemos que se ha violado el principio del juez natural establecido pro nuestra Constitución Nacional. El tribunal de enjuiciamiento, en el momento de los supuestos hechos denunciados por Arancibia, estaba compuesto por otros miembros”, expresó el letrado. A su vez denunció, “ahí vemos una clara violación al artículo 8 de la Constitución Nacional que establece la naturalidad de los jueces”.

Respecto de la supuesta intencionalidad política de Arancibia, Marchese argumentó, “el doctor Arancibia estaba haciendo campaña en ese momento, como candidato a diputado nacional. Dando manotazos de ahogado para ver si podía achicar la diferencia con Juntos por el Cambio”.

En este sentido agregó que el candidato de Consenso Ischigualasto había sido “puesto” para dividir y “sacar algún redito político, sabemos que no lo logró porque de las primarias a las generales saco menos votos”, dijo.

“Además, cuando Arancibia hizo la presentación en la Cámara, él solicitaba que se hiciera con urgencia, es decir, apuraba los trámites para que se resolviera antes de las elecciones”, aseveró.

En esta etapa, el jurado le da la posibilidad al acusado de realizar una presentación, “una especie de descargo”, en palabras de Marchese, que no es obligatorio, “si Conti no respondía o no presentaba nada no tenía ningún perjuicio al respecto.”, completó el defensor.

Ahora, el Jury tiene que definir si da comienzo al trámite formal o rechaza lo planteado por Arancibia en razón de lo presentado por Enrique Conti en la mañana de hoy.