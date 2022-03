Detenida por el corte en Ruta 40: ‘No soy la cabecilla, soy una persona más que estaba reclamando’

El caso de la manifestación en Ruta 40 y Benavidez sumó varios capítulos este viernes. Al realizarse la audiencia en Tribunales, se presentaron ante el juez los 22 detenidos, y entre ellos Nancy Vanesa Garin, la mujer señalada por la justicia como la ‘cabecilla’ de la protesta, y quien se presentó en la Comisaría Central el jueves. La acusada dijo: ‘No soy la cabecilla, soy una persona más que estaba reclamando’.

La manifestante detenida y ama de casa aseguró que al momento de las detenciones estaba en la vereda, que lo hicieron porque estaban pasando una situación difícil y que es cierto que habló con el juez. ‘Por mi ignorancia desconocía lo que implicaba la orden que él tenía’, expresó la mujer que al momento de las detenciones se fue del lugar.

Por su parte, el fiscal Adrián Riveros aseguró que solicitaron la detención de Nancy Vanesa Garin, porque ‘fue ella quien se había presentado como quien estaba a cargo de la protesta y se había dado a la fuga al momento del desalojo'

De los manifestantes Riveros contó que: ‘Les sugirieron que continúen la protesta en la vereda para dejar circular a los vehículos. Como la respuesta fue negativa se procedió a desalojar la calzada para lo cual se detuvo a 21 personas'. Así como también señaló que las pruebas que con las que cuentan son las imágenes tomadas durante el corte.

'No pasaba ni una bicicleta, le solicitamos a Nancy Garin que traslade el reclamo a la vereda, pero hubo una respuesta negativa. A 100 metros había otro grupo cortando otra arteria que también manifestó hacer caso omiso a nuestro pedido fue entonces que debimos actuar. Personal policial actuó en total desarme. Reclamaban viviendas, agua potable y servicio eléctrico gratuito. Les dijimos que era legítimo el reclamo, pero no el modo en que lo estaban haciendo. No estamos criminalizando el reclamo, este modo es ilegítimo porque afecta el derecho constitucional de transitar para trabajar’, detalló el fiscal.

Riveros aseguró que recibieron numerosos reclamos de personas que no podían transitar para trabajar, incluso de los operarios que realizan obras en la zona afectada. 'No tenían autorización por parte de la Policía para hacer un corte', aclaró luego.

Fuentes judiciales informaron que se realizó un informe social de 13 personas, y que el miércoles estará el resto de los informes de los imputados.