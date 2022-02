Denunciaron al intendente de Iglesia por un presunto abuso sexual

Alrededor del mediodía de este jueves 3 de febrero se conoció una sorpresiva noticia en la provincia de San Juan. Se trata de que una persona denunció al intendente de Iglesia, por un presunto abuso sexual. Rápidamente el jefe comunal se refirió a esta situación en medios locales y aseguró que se trata de personas que están en contra del progreso del departamento.

Si bien en un principio sólo eran rumores, después de algunos minutos fue el propio juez de Paz del departamento Jáchal, Martín Peñafort, el que confirmó la presentación a medios iglesianos. "Si existe una denuncia que ha sido ratificada", expresó el magistrado en un escueta declaración.

Posteriormente fue el propio intendente de Iglesia, Jorge Espejo, quien se refirió a esta situación en contacto con el medio Radio La Cumbre del mencionado municipio. Allí el jefe comunal, mostrándose muy seguro de sus palabras, indicó que son personas que tratan de dañar su imagen pero que no van a lograr 'quebrarlo'.

"Hay una serie de actos de desprestigio de gente que se opone al progreso y crecimiento social de Iglesia. Están utilizando perfiles falsos para difamación, no es una sola persona. Vamos a actuar, en esto estamos tranquilos. Obviamente tiene que ver con lo político, es atentar contra mi integridad moral. Tratan de dañarme y desgastarme pero no lo van a conseguir. Tengo un propósito y lo vamos a conseguir porque tenemos la planificación y tengo el apoyo de la gente", expresó.

Finalmente Espejo señaló que todavía no tienen identificada a la persona que realizó la presentación en su contra. Sin embargo dio a entender que desde hace un tiempo que hay un grupo de personas que esta tratando de manchar su nombre, pero que esta vez cruzaron los límites.

"Tenemos la tranquilidad de que nos asiste la razón en todo. No van a lograr ni siquiera ponerme nervioso. Esto son chicanas, cosas que se hacen para difamar y después vamos a ver los resultados. Todavía no se quien es pero la gente sabe quien soy yo. Esto viene pasando desde hace rato pero ahora han ido más allá, se han metido con mi persona, con algo tan delicado como esto. Tratan de quebrarme pero no lo van a conseguir porque soy muy fuerte y tengo la conciencia muy tranquila", sentenció.