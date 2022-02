Lorena Rodríguez recriminó al femicida de su hija ¿por qué lo hiciste?

Como lo informó Diario 13 este miércoles comenzó el juicio por el atroz femicidio de Pamela Rodríguez (17) ocurrido hace casi 3 años en el departamento Calingasta. El acusado, Ángelo Misael "Pato" Castillo (22), estuvo en la audiencia virtualmente desde el Servicio Penitenciario Provincial pero esto no impidió que su ex suegra, Lorena Rodríguez, le recriminara en forma desgarradora el crimen que cometió.

En un momento de la audiencia el Fiscal Daniel Galvani solicitó a los jueces: Silvina Rosso de Balanza, Maximiliano Blejman y Juan Bautista Bueno (Sala II, Cámara Penal) autorización para que la mujer reconozca al homicida y vecino de la víctima. Se escucharon recriminaciones y retos desgarradores por parte de Lorena Rodríguez: "Vos te metiste a mi casa a matar a mi hija, "Pato", no me le podés negar... ¿por qué lo hiciste?, dejaste a un niño sin su madre... ella no merecía morir así", exclamó la mujer. Del otro lado en la pantalla el sujeto se mostró sin reacciones ante esos dichos.

El hecho sucedió en la madrugada del 23 de febrero de 2019 Ángelo Pato Castillo que era vecino de su ex pareja con quien tenían un hijo se metió en la casa de Pamela en la madrugada se montó sobre ella y le acestó un certero puntazo en el cuello que le provocó la muerte. En la misma habitación dormían los hermanitos de Pamela que sin quererlo observaron parte de la terrorífica escena.

Según testimonios de la madre de Pamela, Ángelo y en reiteradas oportunidades fue violento con su hija e incluso duda de si en medio de esas agresiones le hizo perder un embarazo.