El día de alegatos, la mamá de Pamela volvió a pedir perpetua

Este lunes 7 de febrero comenzaron los alegatos por el femicidio de Pamela Rodríguez, ocurrido en 2020 en el departamento Calingasta. Allí dijo presente una vez más la madre de la víctima, para volver a pedir que le den la pena máxima al asesino que le arrebató a su amada hija.

Desde los alrededores de la Sala II de Tribunales Lorena Rodríguez, madre de Pamela, habló con el móvil de Canal 13 para reeditar su pedido de justicia. La dolida mujer volvió a pedirle a los funcionarios judiciales que le den cadena perpetua a Ángelo Castillo, el asesino que es ex pareja de Pamela.

"Estamos en una nueva etapa y espero que sea la final. Estamos esperando conocer el veredicto final. Estamos con la familia. Estamos buscando perpetua, la pena máxima es lo que pedimos los familiares de Pamela. No hay otra salida que no sea la cadena perpetua", expresó.

Además Lorena aseguró que si las autoridades hubieran actuado a tiempo, probablemente su hija seguiría con vida y su nieto tendría una madre. Siguiendo en la misma línea, ella volvió a afirmar que realizó múltiples denuncias en contra de Castillo antes de que se produjera el trágico final.

"Tantas veces luché para que esto no pasara. No hubo caso, muchas veces le dije que le dejara tranquila a Pamela, que no la moleste porque ya estaban separados y nunca me hizo caso. Por eso pido perpetua por todas las cosas que le hizo a Pamela. He puesto denuncias y ahora me dicen que no. Actuaron tarde porque si a mi me hubiesen escuchado esto no habría pasado. Pamela estaría viva y con su hijo, mi nieto tendría a su mamá. Lo que más me duele es que el niño no tenga mamá, tiene que criarse sin mamá", sentenció.