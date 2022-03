La Justicia investigará los escraches a jóvenes sanjuaninos en redes sociales

Tras la viralización de los escraches masivos a jóvenes sanjuaninos por presuntos casos de abuso, la Justicia investigará de oficio el caso. Así lo informaron pasado el mediodía de este jueves desde el Ministerio Publico Fiscal de la provincia a través de un comunicado oficial.

De esta manera, el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, pidió a los fiscales coordinadores realizar una investigación preliminar de los casos expuestos por la joven Agustina Naveda en sus redes sociales. El objetivo será individualizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y personas en relación a los hechos de publica difusión mediante los que se ha ventilado un escrache masivo a jóvenes de San Juan por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual de distintas mujeres sanjuaninas.

La investigación se llevará a cabo por los fiscales de las UFI CAVIG y ANIVI a cargo de los fiscales Claudia Salica y Raúl Iglesias.

Los escraches estallaron a partir del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Agustina Naveda fue quien decidió exponer en su cuenta de Instagram, los nombres, fotos y testimonios de varias chicas que acusaban a los jóvenes de aberrantes situaciones de acoso, abuso y bullying.

Ahora, la Justicia intentará reconstruir las situaciones y determinar si existió algún tipo de delito por los cuales los acusados puedan ser juzgados ante la Justicia.

Este jueves, la abogada Sofía Lloveras, vicepresidenta del Foro de Abogados, se puso a disposición de la denunciante para acompañarla y asesorarla en este momento. En diálogo con Canal 13, la letrada reveló que actualmente Agustina no se encuentra en la República Argentina. No obstante, la profesional aclaró que bajo su óptica la joven no ha cometido ningún tipo de delito.

"Esto comienza con un tuit de una amiga de Agustina que ella replica, pero esto da lugar a que cientos de sanjuaninas salgan a decir que ellas también sufrieron algo similar. La sociedad tiene que tomarlo para trabajar sobre qué estamos haciendo mal y qué tenemos que hacer. A mi entender no se esta cometiendo ningún delito. Es una cuestión de sumo interés público que las mujeres puedan hacer visibles las situaciones de violencia que sufren constantemente", manifestó.