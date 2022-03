Condenaron a Torraga por golpear a su abogada: no irá a prisión

Recientemente Facundo Torraga, hijo del ex empresario bodeguero Mario Amoldo Torraga, fue denunciado nuevamente por una mujer. En esta ocasión se trataba de su ex pareja quien a su vez era la abogada que lo defendió cuando fue acusado de abuso sexual por otra novia anterior. Finalmente este 11 de marzo fue condenado por este segundo caso pero no irá a prisión.

Este viernes nuevamente el señalada como violento se sentó en el banquillo frente al juez de la causa, aunque en esta ocasión Facundo decidió no dar declaraciones y quedarse en silencio. Durante esta audiencia el magistrado decidió condenarlo a 8 meses de prisión en suspenso.

"En el día de la fecha se llegó a un acuerdo de juicio abreviado. Mi defendido reconoció la responsabilidad en los hechos y por eso acordamos la condena de 8 meses de ejecución condicional. Eso quiere decir que lo va a cumplir en la calle, ya ha recuperado la libertad. Es el primer antecedente condenatorio es por eso que el monto ha sido casi rozando el mínimo", expresó Leonardo Villalba quien se encargó de la defensa de Torraga en este caso.

Esto quiere decir que pasará este tiempo en libertad, sin pisar el Penal de Chimbas u otro calabozo. Sin embargo es importante destacar que se le dictó una prohibición de acercamiento por todos los medios a la víctima de la agresión. No podrá acercarse a más de 200 metros de su ex abogada y pareja.