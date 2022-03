Insólito: Cassab murió hace 2 meses y ahora hicieron una audiencia para extinguir la causa

Carlos Cassab se encontraba condenado en primera instancia por el delito de promoción y facilitación de la prostitución. La sentencia del caso se dio el 18 de diciembre y apenas 8 días después el empresario falleció. A pesar de que esta muerte fue un hecho de público conocimiento, las autoridades realizaron una sorpresiva audiencia este viernes para extinguir la causa.

Marcelo Fernández, quien supo ser abogado defensor de Cassab, contó al móvil de Canal 13 el extraño proceder que tuvieron las autoridades. A pesar de que el sujeto murió a finales de 2021, recién esta segunda semana de marzo y mediante una audiencia presencial se extinguió la causa que involucraba al fallecido.

"Lo ha reconocido el mismo tribunal, ya era un hecho de público conocimiento el fallecimiento de Carlos Cassab, lo habían retratado todos los medios. Al momento en que el 9 de febrero estaba la silla vacía de Cassab ya habíamos sido citados como defensores a escuchar los fundamentos. Lo que debía dictar el tribunal es declarar extinguida la acción penal y por la instancia en que nos encontrábamos, que no estaba la condena firme, declarar el sobreseimiento que es la consecuencia necesaria. La extinción de la acción penal por muerte es algo que se produce en pleno derecho", manifestó.

Acerca de esto Fernández recordó que bajo este nuevo sistema todas las peticiones y presentaciones se hacen mediante una audiencia. Debido a esto no existió una atipicidad alguna en ese sentido. Sin embargo el defensor aseguró que si existió una grave irregularidad ya que se condenó a alguien muerto. Sumado a esto contó que los siguen notificando de las planteos que presentan los abogados de los otros imputados cuando realmente no tienen la necesidad de hacerlo ya que no tienen representación.

"Fue una audiencia atípica donde se nos dio la palabra para que oralizáramos el planteo. En eso nos interrumpió el presidente del tribunal para decirnos algo que ya sabíamos del 26 de diciembre y es que ya no teníamos representación para abogar por los derechos de nadie porque no había una persona en vida que tuviera derechos que defender. Finalmente se le corrió el visto al Ministerio Público Fiscal que solamente hablaron de la extinción de la acción", sentenció.