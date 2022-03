Piden reducir la condena para el asesino del oficial Mura

Tras ser condenado a prisión perpetua, piden una reducción de la pena para Diego Espejo, el joven acusado de asesinar a su ex pareja, el oficial Oscar Mura a mediados del 2021.

Este lunes, el abogado Gustavo De La Fuente presentó una impugnación a la sentencia en primera instancia para que se revea la pena. ‘Hemos impugnado la sentencia en primera instancia de los jueces de garantías, hicimos un planteo por escrito y lo fundamos oralmente para que un tribunal superior revise si la sentencia es acorde o no a los méritos de las pruebas que habíamos presentado’, explicó el letrado a Canal 13.

Para de La Fuente, Diego Espejo fue juzgado bajo una figura ‘exagerada’: homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo. ‘Fue totalmente exagerada y fuera de la realidad del contexto en el que se produjeron los hechos’, afirmó.

‘Principalmente no se valoró la pericia en la cual ellos aducen que Espejo no estuvo esposado en el momento de los hechos. Los mensajes fueron mal analizados. Son varias cosas, testigos que no fueron tenidos en cuenta y que relataron que habían vivido la misma relación que había tenido Mura con las otras personas. Son circunstancias que hubieran hecho que la sentencia fuera de otra forma’, analizó el abogado.

Ahora, la Justicia tendrá 30 días para responder por este pedido y decidir si dan o no lugar al planteo del abogado de Espejo. En caso de no prosperar, el letrado anticipó que recurrirá a la Corte de Justicia de la Nación. ‘Es un derecho tanto para la víctima como para el imputado impugnar. Porque cada una de las sentencias que nos son favorables para lo que nosotros pedimos nos causan un gravamen irreparable. Por ello tenemos ese derecho’, sostuvo.

Mientras tanto, el abogado reveló que, en los últimos días, Espejo fue aislado en un pabellón de sanidad a raíz de distintos problemas de convivencia que tuvo con sus compañeros de pabellón.

Cabe recordar que Diego Espejo fue condenado a prisión perpetua el jueves 25 de noviembre del 2021, acusado de asesinar de un disparo al ex oficial de la Policía de San Juan, Óscar Mura.