El juicio por la desaparición de Tellechea será largo: esperan al menos 200 testigos

La familia de Raúl Tellechea lleva 17 años de lucha por justicia y aunque ya se confirmó el juicio y se ha establecido el tribunal para el debate oral, aún queda un largo trecho por recorrer. El juicio será largo y uno de los principales factores que determinará su duración el hecho de que se espera la participación de al menos 200 testigos. Por el caso hay 10 personas imputadas.

Esta mañana, el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré, dijo que este número puede llegar a variar en función a determinadas decisiones, sobre la inclusión de esos testimonios en la causa ya que puede ser necesaria la reproducción de las mismas.

“Hay nuevos testigos, además de la actividad pericial al respecto para dar con los elementos que han llevado a la acusación”, agregó el letrado.

Otra de las variables que afectará indudablemente es que la constitución del tribunal no es con magistrados de la provincia. “Por las experiencias que se tienen con los juicios de lesa humanidad sabemos que insume mucho tiempo por temas de agenda y traslado. No cabe la menor duda de que va a ser un juicio largo”, sentenció. Por último, no descartó que en el inicio del debate existan vicisitudes entre las defensas.