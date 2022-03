Liberaron a la pareja del joven que pelea por su vida tras una supuesta golpiza

El pasado lunes, Silvia Manchinelli declaró ante el Juez por la causa que quedó detenida el último viernes. La mujer fue aprehendida porque empezó a ser investigada por la presunta agresión a su pareja, Lisandro Gordillo de 21 años, el cual llegó al hospital Rawson tras sufrir una supuesta caída. Pero, los profesionales aseguraron que las lesiones sufridas eran compatibles con un violento ataque.

En la audiencia se dictaminó que la mujer no tenía nada que ver ya que se tomaron pruebas donde muestran que no existiría un hecho de violencia intrafamiliar. Por esta razón el fiscal le expresó al juez de garantías, Matías Parrón, que la causa vuelva a ser investigada al juzgado de instrucción en turno ya que no es un delito competente del Sistema Acusatorio.

Fuentes Judiciales aclararon que Gordillo aparentemente se desmayó y que su cabeza golpeó contra un borde de hormigón. Esta hipótesis estaría comprobada ya que los legistas encontraron restos de pelo donde el joven cayó.

A raíz de esto, los abogados defensores, Gustavo de La Fuente y Franco Punazzo, pidieron que su clienta quede en libertad, el Magistrado accedió y Manchinelli quedó libre pero seguirá bajo investigación.

En cuanto a Gordillo, todavía se encuentra internado en el Hospital Rawson, luchando por su vida.