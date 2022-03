Quién es quién en la causa por la desaparición de Tellechea

Hay una luz al final del túnel luego de 17 años de lucha, el caso por la desaparición forzada de Raúl Tellechea que avanza por estos días con la designación del tribunal de enjuiciamiento compuesto por tres mujeres: Eliana Rattá Rivas, Gretel Diamante y María Carolina Pereira. Sin embargo, por la complejidad del hecho no solo se trata de un juicio largo, sino de un verdadero rompecabezas judicial con 10 imputados y cerca de 200 testigos.

¿Quién es quién en este laberinto? Para responder esta pregunta, el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré, pasó esta mañana por Banda Ancha. “Si bien todos están bajo el encuadre del delito de desaparición forzada de persona, que ingresa en el año 2011 al código penal, la realidad es que hay grupos en orden a la participación”, aclaró el letrado.

Se trata de un delito que no se aplica retroactivamente sino prospectivamente teniendo en cuenta que es continuado, que al día de hoy se sigue consumando. Los grupos se dividen en hábitos de conducta en torno a dos circunstancias específicas, por un lado la privación de la libertad y por otro lado el ocultamiento de la suerte corrida por Raúl Tellechea.

“En la magnitud de la descripción de la conducta es que pueden convivir bajo un mismo tipo penal estos 10 imputados”, explicó el abogado.

El primer grupo está compuesto por los ex directivos de la mutual Moyano, Castillo, Oro y Alonso al que se le suma el arrepentido Cortez Páez. Otro nombre converge en este grupo en la investigación es el del ex policía exonerado de la fuerza que se encargaba de hacer aprietes y cobranzas, Vicente Alberto Flores.

Flores no entra en el segundo grupo compuesto por oficiales de la policía por que trabajaba con los miembros de la mutual. El segundo grupo está compuesto por el ex jefe de la Policía Miguel Gonzales y el ex jefe de la comisión de investigación especial de la investigación para dar con el paradero de Tellechea, Mario León. “No hay una acreditación de que haya habido un secuestro en el cual haya participado la policía, pero si hay un apoyo posterior al hecho”, dijo Suárez Jofré.

Esta nomina se completa con dos imputados, uno de ellos que entra en el segundo grupo pero está asociado a los ex directivos de la mutual, una empleada que realiza acciones vinculadas a la actividad policial de desviación, introduciendo pruebas falsas.

El último imputado es Marcelo Cachi con una participación singular en el esquema porque “es el único que en el primer grupo de procesados recibe una falta de mérito pero al solicitar el sobreseimiento. Desde la querella planteamos una serie de observaciones en relación a su vinculación con el ex policía exonerado Flores y en una aparente vinculación en relación a la ayuda y ocultamiento”, finalizó el entrevistado.