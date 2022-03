Quieren evitar que Ortega y Gil queden desligados de la causa Parisí

En la jornada de este martes, se realizó una nueva audiencia sobre el caso de violencia de género del funcionario judicial Mario Parisí. Nuevamente, intentaron desligar del caso a los amigos del acusado, Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Gil, señalados por encubrimiento. Sus abogados defensores, pidieron al juez hacer lugar a las pruebas que confirmarían la amistad entre los acusados, lo cual podría ser un argumento válido para quedar sobreseídos.

Cabe recordar que Ortega, se encuentra procesado por presunto encubrimiento, mientras que médico amigo, Jorge Gil, está acusado de acercarse hasta la casa de la víctima y entregarle 4.660 dólares y pasajes al exterior para que no realice la denuncia contra Parisí.

La fiscal, Claudia Salica se opuso al planteo de la defensa y el juez de garantías, Matías Parrón, pasó a un cuarto intermedio y busca que la fiscal y los defensores de Ortega y Gil avancen en un acuerdo o, de lo contrario, deberá resolver si es que se mantiene el rechazo.

En este sentido, el abogado de la víctima, Reinaldo Bedini, expresó no estar de acuerdo con que volvieran a pasar a cuarto intermedio la audiencia en busca de desligar a los amigos de Perisí, y agregó, 'me parece un planteo totalmente desacertado que el juez a cargo les haya dado curso para que ellos puedan probar la amistad íntima, es un argumento para cerrar la investigación y no ir al fondo'.

Por otro lado, Parisí regresó a su puesto de trabajo en el Poder Judicial pese a estar imputado, en referencia a esto Bedini manifestó, 'es complejo el asunto de como se investiga la causa pero yo creo que dentro de su trabajo existen personas que pueden llevar a darle curso a la verdad y a la justicia'.