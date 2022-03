Habló el empresario sospechoso de ser el autor del crimen de Nora Dalmasso

En la jornada de este miércoles los hijos de Nora Dalmasso y Marcelo Macarrón dieron a conocer su postura y conocimientos ante el caso que tiene en la mira a su padre como autor del femicidio de su madre. En sus declaraciones detallaron que el verdadero asesino sería un empresario que estaba enamorado de la mujer y podría haber sido su amante. Por lo que consignaron que su padre era inocente de este caso.

Pero Miguel Rohrer (65) no se quedó callado al conocer que era uno de los sospechosos del atroz crimen que sucedió hace más de 15 años en Córdoba. Por esto es que dijo “Era amigo de Marcelo y no fui amante de Nora ni la maté. Me metieron en una lista de 20 hombres tildados de amantes que ni siquiera la conocían. Todo fue un bochorno, ni respeto tuvieron por la víctima y su familia. Fue un culebrón espantoso”.

Los hijos de la víctima aseveraron presentar pruebas en contra del sujeto pero que nunca fueron puestas bajo la lupa. Este hombre es el apodado "El Frances", aunque según indicó prefiere que lo llamen “El Ruso”. Para la familia, él siempre fue el verdadero asesino. Pero el fiscal lo apartó de sus sospechas por falta de pruebas, según él, y porque el análisis genético no lo ubicó en la escena del crimen.

Ante las últimas declaraciones Rohrer esta analizando iniciar acciones legales ya que considera que estan en un límite de manchar su nombre “y buen honor”. La expectativa por oír su nombre en la declaración de Facundo Macarrón o su hermana Valentina, se cumplió por lo que ahora comienza otra etapa para conocer realmente quien mató a Nora en noviembre del 2006.