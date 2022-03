Imputaron al cartonero acusado de causarle la muerte a un motociclista

El siniestro fatal ocurrió el pasado 11 de diciembre y este jueves, a más de 3 meses del hecho, el acusado de causar la muerte de Cristian Andrés Sánchez (38) fue imputado por el delito de homicidio culposo. Se trata de Julio Ricardo Gil, un carretelero y cartonero de 31 años. Todo ocurrió en Pocito, a eso de las 21:30 de ese día. Según Fiscalía, la víctima transitaba en su moto Zanella 150cc por calle 6 en dirección al Oeste.

En Lemos y Vidart se estrelló contra la parte trasera de una carretera que circulaba en el mismo sentido. El fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales Adrián Riveros y su ayudante Nicolás Schiattino aseguraron que Gil no cumplía con las reglamentaciones que debe tener todo vehículo que circula por la vía pública. Puntualmente dijeron que la carretela, de fabricación casera, no tenía luces ni ninguna señalización en la parte trasera.

El motociclista estuvo internado en el Hospital Rawson y falleció el día 21 de ese mes. En el impacto había sufrido traumatismo encéfalo craneano grave, traumatismo cerrado de tórax y politraumatismo. Defendido por Miguel Ángel Gelves, el acusado hoy declaró ante el juez de Garantías Federico Rodríguez. Aseguró que a esa hora volvía a su casa y culpó a la víctima: 'Venía ebrio e iba zigzagueando'.

Y además dijo que 'no traía luz ni casco'. Su abogado por otro lado pidió que le devolvieran su sulky para poder trabajar y esa petición le fue concedida. Gil llegó a la audiencia en libertad y seguirá en ese estado, puesto que Fiscalía no pidió la preventiva. Solamente el acusado se comprometió a someterse al proceso penal y a no entorpecer la investigación. Por último, el plazo para la investigación penal preparatoria fue fijado en 1 año.