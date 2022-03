Parisí rompió el silencio y dijo que las acusaciones de violencia son 'falsas y ridículas'

Luego de la entrevista exclusiva de Paren las Rotativas con María Fernanda Sánchez Salé, por primera vez Mario Héctor Parisí habló con la prensa. El excoordinador del Colegio de Magistrados y de la Unidad Conclusiva de Causas del Poder Judicial de San Juan fue detenido el pasado 22 de noviembre por una supuesta paliza que le propinó a su entonces pareja. Y ante los dichos de su expareja, apuntó, ‘niego categóricamente todo lo que ha dicho esta persona en el medio televisivo’( por Canal 13).

Este último martes, en Paren las Rotativas que es emitido por Canal 13, Sánchez Salé rompió el silencio y relató entre lágrimas lo que había pasado con el exfuncionario judicial. Aseguró que Parisí le propinó una paliza brutal y humillante.

En este sentido, Mario Héctor Parisí, rompió el silencio y habló con el diario Tiempo de San Juan, y expresó, 'es absolutamente falso y ridículo lo que se ha dicho, pero cuando salga a la luz toda la verdad va a haber una versión distinta a la que se ha dado' y añadió,

Además, Parisí pidió disculpas por no responder preguntas ni explayarse, y aclaró que no quería entrar en polémicas, pero respondió: ‘Como hombre de derecho sostengo que la verdad tiene que surgir de las audiencias, no de presentarse en un programa de televisión para dar una versión propia. En especial, en este caso en particular, de alguien que no se ha querido someter a la pericia psicológica para que constantemente cuál es el estado de su salud mental y que constatemos si hay verdad o falsedad en lo que ha dicho’.

El exfuncionario judicial añadió que está ‘ansioso’ por las próximas audiencias donde la comunidad sanjuanina podrá saber la verdad. De esta manera, el que prefirió directamente guardar silencio fue uno de los acusados de encubrimiento, Juan Pablo Ortega, funcionario judicial. ‘no quiero ser imprudente, pero no voy a hacer ninguna declaración de nada. Manéjense con mis abogados’, dijo al medio periodístico.

Por otra parte, el otro funcionario judicial investigado por encubrimiento, Jorge Gil, no apareció públicamente y su abogado defensor explicó que iba a analizar si era conveniente hacer declaraciones.

La causa está en plena investigación, pero la estrategia de los abogados defensores de Parisí es buscar que este sea sobreseído o beneficiado con la suspensión de juicio a prueba. El exfuncionario judicial enfrenta los cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.