'Salió a los medios a mentir', dijo el abogado de Parisí sobre la presunta víctima

El abogado de Mario Parisí tildó de mentirosa a la presunta víctima del alto funcionario judicial denunciado por violencia de género. María Fernanda Sánchez, habló por primera vez el pasado martes en Paren Las Rotativas y relato el calvario de la paliza que sufrió por parte del acusado.

Ante ello, la defensa de Parisí sostuvo que 'hay una notoria contradicción' entre lo que declaró la mujer en su denuncia con lo que relató en Canal 13.

‘Entiendo que lo que no está pudiendo lograr en el expediente, está tratando de hacerlo a través de la opinión publica donde quiere dejar la imagen de Mario Parisí como si fuera “Jack el destripador”, que actuó en Londres en la antigüedad’, dijo Uzair.

‘Hay una cosa muy llamativa, ella sigue sosteniendo que sufrió fractura de coxis en el supuesto hecho que tuvo con Mario Parisí. Pero es absolutamente mentira, que no consta en el expediente. En su momento, ella fue revisada por el médico del CAVIG donde nunca se le detectó una fractura de coxis. A los días apareció con un certificado de un médico privado que fue desmentido después porque se hizo una revisación médica llevada a cabo por la médica forense del Poder Judicial, quien determinó que no existe fractura, ni fisuras y que en la zona del hueso coxis no tiene golpes’, explicó Uzair.

Para el defensor de Parisí, la mujer ‘salió a los medios a mentir a pesar de que el expediente le es adverso a sus dichos. Ella sostuvo en su denuncia que estando en el suelo fue escupida como 10 veces. La remera que tuvo puesta en ese entonces fue secuestrada con cadena de custodia y se le realizo un ADN. Parisí se ofreció voluntariamente a dar sangre y al cotejarlo no existía ADN de Parisí en la remera y eso consta en el expediente’.

‘Yo creo que quiere desprestigiar la figura de Parisí ante la opinión publica de San Juan. Lamento que se use una herramienta por fuera del expediente para desacreditar una persona’, sostuvo.

Luego, el abogado aseguró que en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal se certificó como supuestas lesiones en el cuerpo de la denunciante algunos raspones, mientras que en el cuerpo de Parisí se certificaron lesiones con fotografías.

‘Cuando una persona se desespera y ve que sus intereses son adversos en el proceso, recurre a estas acciones. La verdad da lástima ver como se miente porque es contrario a lo que dice el expediente su declaración’, aseguró nascer Uzair.