Torraga ante el juez: tenía tobillera por abuso y ahora lo denunciaron por violento

Este miércoles 2 de marzo Facundo Torraga, hijo del ex empresario bodeguero Mario Torraga, volverá a sentarse en el banquillo para ponerse frente a frente con un juez. Esto se debe ya que su propia abogada, con quien mantenía una relación, lo denunció asegurando que la golpeó. Cabe destacar que este sujeto ya portaba una tobillera electrónica por un caso de violencia y abuso sexual previo en el que fue señalado como responsable por su ex pareja.

Facundo ya había sido denunciado el 2 de mayo del año pasado por su ex pareja. Esta mujer aseguró que su ex novio no sólo la golpeó sino que también la ultrajó sexualmente en agosto de 2019. Desde ese momento el hombre ex investigado. Como parte del proceso las autoridades decidieron colocarle una tobillera ya que se le otorgó el beneficio de cumplir su prisión preventiva en su domicilio.

Sin embargo la situación de este sujeto se complicó aún más debido a un nuevo caso de violencia de género que lo involucra. Todo habría ocurrido en horas de la madrugada del pasado domingo 27 de febrero cuando protagonizó una fuerte discusión con su pareja y abogada la cual terminó en una golpiza hacia la letrada. Fuentes judiciales revelaron que las lesiones con las que terminó la víctima eran claramente visibles e incluso la afectada habría sufrido una fractura del maxilar.

Si bien en un principio esta mujer decidió no denunciar lo sucedido, con el paso de las horas cambió de opinión y realizó la presentación formal. Debido a esto, Torraga dirá presente en el palacio de Tribunales este miércoles ya que se llevará a cabo la audiencia por este nuevo caso.

En un principio todo giraría alrededor del delito de Lesiones Leves en contexto de Violencia de género y posiblemente se le agregue el agravante por la relación que mantenían. Sin embargo, cuando se realizó la presentación la denunciante dijo que sólo existía una relación laboral. Pero con el paso de la declaración reconoció que desde hacía un tiempo se veían.